10000 مشارك في احتفال جماهيري للجالية الفلبينية بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

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شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وريناتو نير دويناس، القنصل العام لجمهورية الفلبين في دبي والمناطق الشمالية، احتفالاً جماهيرياً شعبياً حضره أكثر من 10000 شخص من الجالية الفلبينية في الإمارات، نظمته صفحة «الإمارات تحب الفلبين»، وذلك بالتعاون مع «تي إف سي» أكبر شبكة تلفزيونية في الفلبين، وبالشراكة مع شرطة دبي وملتقى حماية الدولي.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «تواصل دولة الإمارات مساعيها في ترسيخ التسامح كأسلوب لتقريب الشعوب ونشر السلام في العالم، وذلك منذ قيام الاتحاد، حيث غرس الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قيم التسامح والأخوة والتعايش ومعاملة البشر بإنسانيتهم بعيداً عن الاختلافات الثقافية والفكرية. وتجمعنا بالفلبين علاقات طيبة مبنية على السلام والإنسانية والتعاون في مختلف المجالات، حيث نرى، بالجالية الفلبينية في دولة الإمارات، إخوة طيبين، يساهمون في ترسيخ مسيرة الدولة الريادية نحو مستقبل أفضل يعزز الرفاهية والازدهار لدى جميع أفراد المجتمع».

تعاون

وجاء الاحتفال الذي أقيم في حديقة زعبيل في دبي أمس ليؤكد على مساعي الدولة في تعزيز أواصر التعاون والمحبة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وترسيخ قيم التسامح بين كافة شعوب العالم من خلال مشاركتهم احتفالاتهم ومناسباتهم الثقافية والترفيهية والوطنية.

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