الجالية الهندية في دبي تحتفل بعيد الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

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أقامت الجالية الهندية احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات في حديقة المطينة بدبي، بدعم من شرطة دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وعكست الاحتفالية فرحة المشاركين بهذه المناسبة الغالية، حيث شارك شباب الجالية الهندية في مسيرة وطنية رفع فيها علم الدولة، وسط أجواء حفلت بالفخر والاعتزاز بإنجازات الوطن.وأعرب فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد مفتي الديار الهندية عن تمنياته بمزيد من التفوق والازدهار لشعب الإمارات، وقال «أتمنى عيداً سعيداً للاتحاد ولجميع قادة دولة الإمارات، وأتوجه بالشكر لقيادة الدولة على الدعم اللامحدود والرعاية المقدمة لمجتمع المغتربين». وقال الدكتور محمد قاسم مستشار مركز دبي لرعاية شؤون الجالية الهندية ورئيس مجلس إدارة مجموعة الشفاء الطبية في الحفل: «إنها لحظة فخر ليس فقط لمواطني دولة الإمارات ولكن أيضاً لمجتمع المغتربين لقد فعل هذا البلد المعجزات في السنوات الـ 51 الماضية».

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