شوارع المنامة وموسكو تزدان بعلـم الإمارات

المصدر: المنامة وموسكو - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفت مملكة البحرين بالذكرى الحادية والخمسين لعيد الاتحاد لدولة الإمارات والذي يوافق 2 ديسمبر من كل عام.

وتزينت شوارع العاصمة البحرينية المنامة وأهم معالمها بألوان العلم الإماراتي احتفاء بهذه المناسبة في تعبير صادق عن روابط الأخوة والمصير المشترك الذي يجمع البلدين الشقيقين.

وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين والتي تمتد جذورها لعقود طويلة من الزمن والأهمية الكبيرة التي يتمتع بها البلدان سياسياً وجغرافياً واستراتيجياً.

علاقات

كما ازدانت الشوارع والمباني الرئيسة في العاصمة الروسية موسكو بأعلام دولة الإمارات احتفاء بعيد الاتحاد الـ51 للدولة.

وتعكس هذه البادرة الأولى من نوعها التي تضاء فيها المباني وترفع أعلام إحدى الدول في شوارع موسكو احتفاء بيومها الوطني عمق العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأشار الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، إلى أن بعثة الدولة تعاونت مع حكومة مدينة موسكو لإضاءة العلم الإماراتي على أهم الطرق وعدد من المباني في موسكو ما يؤكد عمق وتميز العلاقات الثنائية.

وترتبط الإمارات وروسيا الاتحادية بعلاقات راسخة تستند إلى أسس قوية من التفاهم والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتشهد تطوراً متنامياً بفضل حرص قيادتي البلدين على تطويرها ودفعها إلى الأمام في ظل الإمكانات الكبيرة المتاحة لتحقيق ذلك بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز