مسيرة احتفالية عمانية في القرية العالمية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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شهدت القرية العالمية إقبالاً كبيراً من الزوار خلال اليومين الماضيين للمشاركة والاستمتاع بالاحتفالات المتنوعة بعيد الاتحاد لدولة الإمارات والتي تضمنت فعاليات متنوعة. وجاءت مسيرة الفرقة العمانية تتويجاً لهذه الاحتفالات، حيث انطلقت المسيرة من البوابة الثقافية مروراً بالأجنحة المشاركة في فعاليات هذا الموسم ومنها الجناح الإماراتي والصنعة وجناح مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية وجناح باكستان وتركيا مروراً بجناح اليمن والبحرين ومصر والسعودية إلى أن وصلت المسيرة إلى الجناح العماني.

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