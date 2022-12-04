عبدالله المري يتابع سير العمل في مركز شرطة الموانئ

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية الدور الذي يؤديه مركز شرطة الموانئ، في الحفاظ على الأمن البحري لإمارة دبي، ومراقبة وضبط حركة الملاحة الساحلية للإمارة، ومواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي، وما يتطلبه ذلك من قراءة للواقع الأمني ودراسته بالشكل الذي يحفظ أمن وأمان الناس وممتلكاتهم، وأمن الموانئ والشواطئ، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم الفعاليات السياحية والسباقات البحرية المحلية والدولية، والقيام بحملات توعية لمرتادي البحر ومستخدمي الدراجات المائية.

زيارة

جاء ذلك في زيارة الفريق عبدالله خليفة المري، لمركز شرطة الموانئ، رافقه فيها اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، وكان في استقبالهما العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير المركز، ونائبه العقيد راشد العايل، وعدد من الضباط، وذلك بهدف الاطلاع على سير العمل في المركز.

مؤشرات

واطلع الفريق المري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، بالإضافة إلى إحصاءات قسم إسعاد المتعاملين، وقسم الإنقاذ البحري، وقسم الأمن البحري، وقسم أمن الشواطئ، وقسم المناوبة العامة، وقسم التسجيل الجنائي.

كما اطلع المري على سير العمل في غرفة العمليات البحرية التابعة للمركز وقاعة ديلي بريف بعد تحديثها.

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