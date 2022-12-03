شرطة دبي تهنئ أفراد الجمهور وتوزع الهدايا بمناسبة عيد الاتحاد الـ51

المصدر: وام

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هنأت شرطة دبي أفراد الجمهور بتوزع الهدايا بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 وتوزيع الهدايا بهذه المناسبة في مختلف مناطق الإمارة شملت المراكز التجارية والمناطق السياحية وكذلك التقاطعات.

وأكد اللواء سيف المزروعي،مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي أن هذه الخطوة تهدف إلى مد مزيد من جسور الثقة والتواصل والتعاون مع الجمهور، ومشاركة كافة أفراد المجتمع فرحة الدولة بعيدها، وتعزيز الدور الإنساني لرجل المرور والكامن في حماية مستخدمي الطريق من الحوادث المرورية باستخدام مختلف الوسائل.

وأوضح أنه تم توزيع الهدايا على مرتادي المراكز التجارية والمناطق السياحية وكذلك قائدي المركبات، وذلك بهدف بناء علاقة تواصل وتراحم بين رجال المرور وأفراد المجتمع من خلال تعزيز التعاون القائم على السلامة والأمن، إضافة إلى تعزيز مفهوم الرسالة المجتمعية التي تهدف إلى العمل بالمشاركة من أجل الحد من حوادث السير التي تكلف خسائر في الأرواح والممتلكات مشيراً إلى أن المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص شرطة دبي على التواصل والمشاركة مع المجتمع في احتفالات الدولة.

وشدد على استمرارية الجهود التي تبذلها شرطة دبي من أجل زرع الوعي والثقافة المرورية لدى كافة أفراد المجتمع وحرصها الشديد على سلامتهم والتي تهدف من خلاله إلى خفض الحوادث المرورية والتصدي للممارسات الخاطئة.

وأهاب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بمستخدمي الطريق، عدم استغلال هذه المناسبة السعيدة والتعبير عن الفرحة بقيادة مركباتهم بطيش وتهور، لافتاً إلى أن رجال المرور سيقومون باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق القانون حيال السائقين غير الملتزمين بالقواعد واللوائح المرورية.

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