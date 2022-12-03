طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئي أحياناً، تظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

و أوضح المركز -في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 10:25والمد الثاني عند الساعة 23:05 و الجزر الأول عند الساعة 17:09 و الجزر الثاني عند الساعة 04:13.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 20:04 والمد الثاني عند الساعة 07:00 و الجزر الأول عند الساعة 13:25و الجزر الثاني عند الساعة 01:30 .

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 20 85 40

دبي 29 21 85 35

الشارقة 30 19 85 40

عجمان 29 20 80 45

أم القيوين 28 18 85 45

رأس الخيمة 30 16 80 40

الفجيرة 28 22 75 40

العـين 29 18 8 5 30

ليوا 30 18 90 40

الرويس 29 21 85 40

السلع 29 20 90 40

دلـمـا 28 22 80 45

طنب الكبرى 29 21 80 45

طنب الصغرى 29 21 80 45

أبو موسى 29 22 80 45

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