رئيس الدولة ونائبه يتلقيان التهاني من قادة الدول الشقيقة والصديقة

المصدر: أبوظبي - وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الاتحاد الــ51 للدولة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة، كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الاتحاد الــ51.

وإلى ذلك تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة هنأ خلاله سموه بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51، معرباً عن تمنياته للدولة وشعبها مزيداً من التطور والازدهار والرفعة.

ومن جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن جزيل شكره وتقديره لرئيس الوزراء الباكستاني لتهنئته بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، وما عبر عنه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، متمنياً لبلده وشعبه دوام التقدم والنماء.

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