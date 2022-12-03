حمدان بن زايد: سيبقى عيد الاتحاد خالداً في تاريخ دولتنا

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة في تدوينة نشرها، أمس، في حسابه عبر «تويتر» أن عيد الاتحاد سيبقى خالداً في تاريخ دولتنا ومناسبة وطنية غالية على الجميع. حيث دوّن سموه بهذه المناسبة: «عيد الاتحاد.. سيبقى خالداً في تاريخ دولتنا، ومناسبة وطنية غالية على الجميع، نواصل فيه مسيرتنا المباركة التي قادها الوالد الشيخ زايد وإخوانه المؤسسون، نحتفي بكل فخر باتحادنا رمز وحدتنا، ونعتز بإنجازاتنا وهويتنا وتراثنا وثقافتنا، حفظ الله الإمارات وأدام عزها ومجدها».

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