اكتمال الاستعدادات لانطلاق «مسيرة الاتحاد»

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أعلنت اللجنة المنظمة لـ«مسيرة الاتحاد» اكتمال الاستعدادات كافة لمشاركة أبناء القبائل في فعاليات المسيرة التي تنظم بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات، وذلك بموقع مهرجان الشيخ زايد 2022، بمنطقة الوثبة بأبوظبي.

وسيشارك في «مسيرة الاتحاد» حشد من أبناء القبائل من مختلف مناطق الدولة ومدنها مجددين عهد الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة، ليعبروا عن سعادتهم وفخرهم بالاحتفاء بعيد الاتحاد الـ51 لتأسيس اتحاد الإمارات المبارك واعتزازهم بحكمة قائد مسيرة الوطن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وسيقدم أبناء القبائل متوشحين بأعلام دولة الإمارات العربية المتحدة وملوحين بها، لوحات من الفنون والأهازيج الشعبية والتراثية الأصيلة المتنوعة التي تعبر عن أصالتهم وتاريخهم في هذه الأرض الطيبة إضافة إلى تقديم صور من اللوحات والعروض الوطنية التي تجسد انتماءهم وحبهم لوطن العز والكرامة.

وتعد مسيرة الاتحاد إحدى الفعاليات الرئيسة لمهرجان الشيخ زايد ضمن احتفالات الدولة بعيد الاتحاد ويتنوع فيها المشهد الثقافي والشعبي لأبناء القبائل وهم يؤدون فنونهم أمام المنصة الرئيسة في ميدان الوثبة والتي حظيت بإعجاب واستحسان الحضور من أصحاب السمو الشيوخ والجمهور الحاشد الذي شهد الفعاليات.

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