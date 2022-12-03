محمد بن زايد: نحتفي بمسيرة شعب صنع التاريخ في منطقته والعالم

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن الاحتفال بعيد الاتحاد إنما هو احتفاء بمسيرة شعب صنع التاريخ في منطقته والعالم.. بنى وطناً لا يعرف سوى النجاح، ويمضي إلى المستقبل بنهج ثابت، وطموح أعلى، وثقة أكبر بأن القادم أفضل لأجيالنا.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «شهدت وإخواني حكام الإمارات الاحتفال بيومنا الوطني المجيد.. نحتفي بمسيرة شعب صنع التاريخ في منطقته والعالم.. بنى وطناً لا يعرف سوى النجاح، ويمضي إلى المستقبل بنهج ثابت، وطموح أعلى، وثقة أكبر بأن القادم أفضل لأجيالنا. حفظ الله الإمارات وأهلها».

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