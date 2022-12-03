عروض مبهرة تستعرض تاريخ الإمارات وحاضرها الحافل بالإنجازات

المصدر: أبوظبي- وام

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بدأ الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ 51 بالسلام الوطني للدولة، الذي عزفته فرقة إماراتية وأوركسترا الفيلهارمونية الملكية وموسيقيون إماراتيون.

واستهل الحفل بفقرة تكريم مآثر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، ومناقبه وإنجازاته الخالدة في مختلف المجـالات خاصة البيئـة والاستدامة والتكنولوجيـا والاقتصاد والتعليم وغيرها. كما قدم الحفل قصصاً سلطت الضوء على كوكبة من الرواد الملهمين عبر الأجيال من دولة الإمارات في مختلف المجالات من خلال عروض متميزة بتقنيات حديثة بجانب أسلوب سرد ثري.

إضافة إلى فقرات متنوعة أبرزت عدة جوانب من ماضي دولة الإمارات وتاريخها العريق وحاضرها الحافل بالإنجازات بجانب تطلعاتها إلى المستقبل الواعد ومن أبرز عناوين العروض التالي:

رحلة إلى عام 2071

رحلة أخذت الحضور عبر الزمن، حيث فتحت ملامح بوابتين تألقت كل منهما بـ 51 ضوءاً يمثّل عمر دولة الإمارات وتحول نفق الزمن إلى عرض طريق طويل شهد فيه الجمهور ولادة طفل في عام 1971 وتابعوا حياته على مدى عقود من خلال نقوش مضيئة تمثّل حقبات مختلفة من الزمن حتى أتم عامه الـ 100 في عام 2071.

أعماق زرقاء

وانتقل نفق الزمن إلى أعماق مياه زرقاء كشفت صوراً من التراث البحري الإماراتي ثم ظهور عالمة أحياء بحرية تغوص في مياه الإمارات اليوم، حيث استمع الجمهور إلى الباحثة الإماراتية نورة المنصوري التي تحدثت بشأن بحوثها في مجال الأعشاب البحرية، بجانب عرض لمختلف الكائنات البحرية في أعماق مياه دولة الإمارات.

بين الأرض والسماء

خلال هذا العرض تحولت المياه الزرقاء إلى أرض خضراء، وتشكلت بيئة دولة الإمارات، حيث شاهد الجمهور شتلات لشجرة القرم «المنغروف» واستمعوا إلى حبيبة المرعشي الناشطة البيئية والعضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، التي تحدثت بشأن أهمية الحفاظ على بيئة دولة الإمارات، وسلط العرض الضوء على 10 آلاف شتلة من أشجار القرم ستزرع في مناطق متعددة في دولة الإمارات.

مستقبل الزراعة

عرض تناول تطلعات دولة الإمارات بشأن الزراعة، وضم أكثر من 20 ألف نبتة بما في ذلك نباتات مثمرة تزرع في الدولة، فيما قدم العرض عبدالله الكعبي خبير في مجال التكنولوجيا الزراعية، حيث تحدث عن اهتماماته بمجال الزراعة العمودية.

من السماء إلى الفضاء

رحلة بصرية استحضرت الماضي من خلال مشاهد للآباء والأجداد الذين استهدوا بالنجوم وصولاً إلى حاضر الدولة الذي شهد إطلاق العديد من الأقمار الاصطناعية وجهودها في اكتشاف الفضاء، وضم العرض نسخاً أصلية مماثلة للأقمار الصناعية «دبي سات 1» و«دبي سات 2» و«خليفة سات».

إضافة إلى نسخة من «مسبار الأمل»، واستمع الجمهور إلى فاطمة الهاملي مهندسة الأنظمة الملاحية وهي تسرد تجربتها مع «مسبار الأمل»، بجانب الاحتفاء بالذكرى السنوية الــ 25 لانطلاق القطاع الوطني للفضاء في الدولة.

مسارات الاتحاد

بدأ بعرض مسارات قطار مهدت لظهور المهندسة المدنية خلود المزروعي نائب مدير المشروع في شركة «الاتحاد للقطارات»، التي سردت تجربتها في العمل على أول مشروع قطارات في دولة الإمارات، كما عُرضت صور على بوابات قطار متحرك ظهر بعدها القطار الفعلي داخل النفق.

غد متجدد

شاهد الحضور صفوفاً من الألواح الشمسية من إحدى محطات الطاقة الشمسية في الدولة، حيث تحدثت مريم المزروعي التي تعمل في مجال الطاقة الشمسية عن تجرتها في مجال الطاقة المتجددة، وتعد دولة الإمارات مقراً لثلاث من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم.

نهضة العلم

تناول العرض التعليم وانتقال المعارف والحكمة بين الأجيال بمشاركة مجموعات من المعلمين والطلاب الذين جسدوا أهمية التعليم، واستمع الحضور إلى سعيد نصيب المنصوري أحد أبرز مربي الأجيال الإماراتيين، وهو يروي قصته في تعلم القراءة والكتابة باستخدام «الوسوم» وهي العلامات التي كانت تستخدمها القبائل في دولة الإمارات للتعرف على إبلها.. فيما تعد دولة الإمارات اليوم ضمن أعلى المعدلات في العالم في معرفة القراءة والكتابة.

احتفاء بالمستقبل ــ مسيرة الأطفال

أظهر العرض مسيرة انضم إليها مئات الأطفال شاركوا بأصواتهم موسيقى الأوركسترا الحية والفرقة الموسيقية مرددين أغنية «دارنا»، وهي الأغنية الرسمية للاحتفال الرسمي لعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

العيالة

اختتم العرض بفن العيالة التقليدي الذي يجسّد التراث الإماراتي الغني، ويرمز إلى الوحدة والتماسك، وشارك أكثر من 200 من المؤدين من فرق العيالة في الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ51 للدولة.

الموسيقى والشعر

قدم العرض هذا العام 11 قصيدة جديدة لكل من جمعة بن مانع الغويص وعلي الخوار وسيف السعدي وسالم بن كدح الراشدي أشادت بإنجازات دولة الإمارات وقصص روادها، بجانب قصيدة للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كما شارك في فقرات الاحتفال الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية بالتعاون مع موسيقيين إماراتيين الذين قدموا عرضاً موسيقياً حياً..

إضافة إلى عرض عسكري مزج بين فن «التغرودة التقليدي» مع الإيقاع العسكري.. بجانب «كورال الإمارات»، الذي أدى في جميع المشاهد وألقى القصائد في عرض حي أثناء الاحتفال. يذكر أنه يتاح للجمهور حضور هذا العرض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 3 حتى 11 من شهر ديسمبر 2022 وتتوفر التذاكر عبر الموقع الإلكتروني.

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