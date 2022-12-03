لطيفة بنت محمد: تاريخ محفور في وجداننا

المصدر: دبي - البيان

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أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، في تدوينة نشرتها أمس في حسابها عبر «تويتر»، أن الـ 2 من شهر ديسمبر تاريخ محفور في الوجدان، رفرفت فيه راية الاتحاد للمرة الأولى وفيه انطلقنا نحو أحلامنا، حاملين قيم آبائنا، واتجهنا نحو المستقبل لنخبر العالم كيف يكون الاتحاد بداية لقصة عظيمة لا تنتهي، حيث دونت سموها: الثاني من ديسمبر تاريخ محفور في وجداننا، فيه رفرفت راية الاتحاد للمرة الأولى، وفيه انطلقنا نحو أحلامنا، حاملين قيم آبائنا، عمق انتمائنا وطموحنا، واتجهنا نحو المستقبل.. لنخبر العالم كيف يكون الاتحاد بداية لقصة عظيمة لا تنتهي فيها فصول الإنجاز، الابتكار والعمل.

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