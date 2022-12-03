أحمد بن سعيد: آباؤنا المؤسسون شكلوا وحدة تمضي على دروب العزة

المصدر: دبي - البيان

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قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: ونحن نحتفل بعيد الاتحاد الـ51، نستذكر رؤية وحكمة وقيادة آبائنا المؤسسين، الذين شكلوا وحدة حقيقية تمضي قدماً على دروب العزة والازدهار.

وأضاف سموه في تدوينة نشرها أمس عبر حسابه في «تويتر»، سنواصل، في ظل قيادتنا الرشيدة، البناء على هذه الأسس الراسخة لننقل هذا الإرث إلى أبنائنا وأحفادنا جيلاً وراء جيل، حيث دون سموه: نستذكر، ونحن نحتفل اليوم بعيد الاتحاد الـ51، رؤية وحكمة وقيادة آبائنا المؤسسين، الذين شكلوا وحدةً حقيقيةً تمضي قُدُماً على دروب العزة والازدهار.

وسوف نواصل، في ظل قيادتنا الرشيدة، البناء على هذه الأسس الراسخة لننقل هذا الإرث إلى أبنائنا وأحفادنا جيلاً وراء جيل.

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