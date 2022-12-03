خولة السويدي: علامة فارقة في التاريخ

المصدر: أبوظبي - وام

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قالت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي رئيسة مؤسسة خولة للفن والثقافة، إن عيد الاتحاد الذي نحتفل به في الثاني من ديسمبر من كل عام، يمثل فرصة مهمة نستذكر من خلالها ذلك اليوم العظيم الذي شكل قبل 51 عاماً علامة فارقة في تاريخ الوطن والشعب الإماراتي، حيث شهد الخطوات الأولى لإعلان قيام دولة الإمارات، بإرادة قوية من الآباء المؤسسين في إماراتها السبع، والتي قادها نحو المجد والعزة المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثراه، برؤية ثاقبة مكنته من تأسيس بنيان يمتلك جميع مقومات النهضة والتقدم والازدهار.

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