حمدان بن محمد: 2 ديسمبر يوم خالد في صفحات التاريخ

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أن الثاني من ديسمبر يوم سيبقى خالداً في صفحات التاريخ، أسس فيه المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما وإخوانهما القادة المؤسسون دولة لا تعرف المستحيل.

وأضاف سموه في تدوينات عبر حسابه الرسمي في «تويتر» أن بلادنا ستمضي قدماً نحو مستقبل مشرق لشعبنا العزيز بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحكام الإمارات.

ودوّن سموه: «2 ديسمبر 1971… يوم سيبقى خالداً في صفحات التاريخ أسس فيه زايد وراشد وإخوانهما دولة لا تعرف المستحيل.. اليوم وبقيادة محمد بن زايد ومحمد بن راشد وحكام الإمارات تمضي بلادنا قدماً نحو مستقبل مشرق لشعبنا العزيز. مبروك يا بلادي عيد الاتحاد 51».

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