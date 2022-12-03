«أبوظبي للإسكان» تباشر صرف حزمة المنافع السكنية للمواطنين

المصدر: أبوظبي - وام

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أكدت هيئة أبوظبي للإسكان أنها باشرت بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 3 مليارات درهم يستفيد منها ما يقارب من 1900 مواطن ومواطنة في الإمارة، وذلك عبر التواصل وإبلاغ المواطنين المستفيدين من هذه الحزمة.

وتقدم فلاح محمد الأحبابي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان بالشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على توجيهاته السامية، مؤكداً أن صرف هذه الحزمة يزيد ويضاعف من فرحة المواطنين، لا سيما وأنها تتزامن مع فرحتهم باحتفالهم بـ«عيد الاتحاد الـ 51».

وأشار إلى أن إعلان هذه الحزمة التي تأتي استكمالاً للحزم الإسكانية خلال عام 2022 تنطلق من حرص القيادة الرشيدة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتحقيق استقرارهم الأسري والاجتماعي.

لافتاً إلى أن هيئة أبوظبي للإسكان تعمل بشكل دؤوب من أجل تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، وتحقيق رؤيتها من خلال توفير كافة الخدمات الإسكانية للمواطنين بما يتواءم مع متطلبات الأسرة الإماراتية، وذلك ضمن أعلى المعايير والمواصفات العالمية، وبما يحقق لهم الراحة والاستقرار.

فرحة

وأوضح الدكتور محمد راشد الهاملي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان أن الحزمة تشمل صرف قروض سكنية، وتوزيع مساكن، وإعفاء متقاعدين وأسر متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية، والتي تأتي تزامناً مع فرحة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51، واستكمالاً للحزم السكنية لعام 2022، والتي بلغت قيمتها ما يقارب 7 مليارات درهم واستفاد منها أكثر من 4 آلاف مواطن ومواطنة.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تؤكد حرص القيادة الرشيدة على إسعاد المواطنين واهتمامها بتوفير كافة احتياجاتهم، والاهتمام بشؤونهم واستقرارهم الأسري والاجتماعي، وبما يضمن أسراً مستقرة وآمنة من أجل مستقبل أفضل.ويحظى قطاع الإسكان في إمارة أبوظبي برعاية كبيرة، ومتابعة حثيثة ومستمرة من القيادة الرشيدة، ما كان له الأثر الإيجابي في تطور هذا القطاع، وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين وأسرهم.

مشاريع إسكانية

وتشهد إمارة أبوظبي خلال العامين المقبلين الإعلان عن مشاريع إسكانية للمواطنين، وفق خطة لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي السكنية والمساكن للمواطنين، وتأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يؤكد دائماً أن السكن يعتبر من الأساسيات المهمة التي تتطلبها الحياة المستقرة للمواطنين، وبما يرفع عن كواهلهم الأعباء في توفير المسكن الملائم، ويمكنهم من المضي قدماً في عملية بناء الوطن وتقدمه وريادته.

وتنفذ هيئة أبوظبي للإسكان بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة مشاريع إسكانية جديدة، سعياً لتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين من خلال تغطية احتياجاتهم لمساكن بمعايير عالية ضمن مجتمعات عمرانية حديثة.

وتعنى هيئة أبوظبي للإسكان بتطوير وتنفيذ البرامج الإسكانية للمواطنين، ما يسهم في تعزيز الترابط والاستقرار الأسري، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الإسكان، إذ تضع الهيئة في أولوياتها رضا المواطنين من خلال تقديم أفضل الخدمات لتصميم وبناء مجمعات سكنية متميزة، والإشراف على بناء مجتمعات مترابطة ومتنوعة ومستدامة.

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