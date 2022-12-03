«خليفة» و«إمارات» أول مواليد مستشفيات أبوظبي في عيد الاتحاد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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استقبلت مستشفيات أبوظبي عدداً من المواليد الجدد الذين أبصروا النور بالتزامن مع ذكرى عيد الاتحاد، لتكون فرحة أسر الأطفال مضاعفة. واحتفل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، صباح عيد الاتحاد الـ51 باستقبال أول مولودين جديدين، حيث ولد أول طفل صباح عيد الاتحاد الـ51 في تمام الساعة 1:39 بعد منتصف الليل.

ومعبراً عن سعادته باستقبال مولوده الجديد، قال والد الطفل محمد صالح الهاشمي: قررنا إطلاق اسم خليفة على المولود. ونتمنى للجميع احتفالات حافلة بالسعادة والعافية والسرور بمناسبة عيد الاتحاد الـ51. كما استقبلت مدينة برجيل الطبية في أبوظبي الطفلة «إمارات» خلال الساعة الأولى لعيد الاتحاد ضمن أوائل مواليد هذا اليوم، كما استقبلت المستشفى 3 مواليد آخرين خلال الساعات الأولى، وتم استقبال مولودة في مستشفى برجيل ومولودة أخرى بمستشفى ميديور في أبوظبي، والذين تم الاحتفاء بهم بالورود ابتهاجاً بهذه المناسبة العزيزة على المواطنين والمقيمين في الدولة، وضمن مظاهر الاحتفالات بهذا اليوم لتصبح ذكرى مميزة للمواليد.

وكانت الولادة الأولى بمدينة برجيل الطبية في ليلة عيد الاتحاد للطفلة إمارات يوسف علي الحسين، التي ولدت عند الساعة 12:20 بعد منتصف الليل، وقال والدها: أسمينا طفلتنا إمارات تعبيراً عن امتناننا لهذه الأرض الطيبة التي أقمت فيها لأكثر من 17 عاماً. واستقبلت عائلة القبيسي مولودها خلال عيد الاتحاد في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال. وولدت في تمام الساعة 7:27 صباحاً بصحة جيدة. أطلق عليها والداها اسم شرينة. وقال والدها علي أحمد علي سويدان القبيسي: تمثل ولادة ابنتنا في عيد الاتحاد مصدر سعادة إضافية. ونتوجه بجزيل الشكر إلى كوادر التمريض وفريق العمل في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال على حسن رعايتهم وخدمتهم المتميزة.

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