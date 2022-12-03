عروض مبهرة في القرية العالمية

المصدر: دبي - وام

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واصلت القرية العالمية تقديم باقة من العروض الموسيقية الرائعة والأنشطة الترفيهية المتميزة لضيوفها في إطار احتفالاتها بـ«عيد الاتحاد 51» لدولة الإمارات التي تستمر حتى يوم غد. ومن بين الفعاليات التي تقدمها القرية لضيوفها من جميع أنحاء العالم في احتفالاتها بعيد الاتحاد التي تقام تحت شعار «معاً أكثر إشراقاً»، عرض فني رائع لأوركسترا مؤلفة من 33 عضواً، تعزف أشهر الألحان العربية الكلاسيكية. وتستهل الأوركسترا عرضها الفني تحت عنوان «أمة الشمس والقمر»، بالنشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم تقدم مجموعة من الأغنيات الوطنية والألحان التراثية، احتفاء بعيد الاتحاد.

ويستضيف المسرح الرئيس في القرية العالمية عدداً من العروض الثقافية من أجنحة القرية العالمية الـ27، وذلك لإبراز روح التعايش والتسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتكتسي القرية العالمية في احتفالاتها بعيد الاتحاد، بألوان علم دولة الإمارات، وتضيء سماءها بعروض مذهلة للألعاب النارية التي تحمل أيضاً ألوان علم الدولة.

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