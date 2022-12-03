مسيرة وطنية وعروض تراثية بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

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نظمت لجنة إمارة الفجيرة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ 51 للدولة، احتفالاً وطنياً في منطقة الحنية، بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وجمع كبير من أهالي المنطقة والزوار.

واشتملت الاحتفالات التي نظمت في ملعب الحنية على برزة شارك فيها عدد من الشعراء بقصائدهم الوطنية، ومعرض للأسر المنتجة، وعروض تراثية قدمتها مدارس المنطقة. كما قدمت فرق الهبان والرزفة عروضاً على أنغام الأهازيج الشعبية التي أمتعت الحضور وسط مشاعر البهجة والفخر بالمناسبة.

وفي إطار آخر احتفلت منطقة الحلاه بعيد الاتحاد. وعكست الفعاليات التي نظمت في مجلس الحلاه فرحة أهالي المنطقة والمشاركين بهذه المناسبة الغالية، حيث شارك الجمهور في مسيرة وطنية رفع فيها علم الدولة، وسط أجواء حفلت بالفخر والاعتزاز بإنجازات الوطن.

وتضمن الحفل عرضاً مميزاً للفلكلور الشعبي التراثي، ومجلساً لكبار المواطنين الذين يمثلون جزءاً أصيلاً من نسيج الدولة وتاريخ اتحادها.

وإلى ذلك احتفلت منطقة حبحب بعيد الاتحاد من خلال فعاليات شعبية واسعة نظمتها لجنة إمارة الفجيرة لاحتفالات عيد الاتحاد هذا العام.

وشملت الفعاليات التي نظمت في مجلس حبحب المجتمعي، برزة شعرية تغنى فيها الشعراء بقصائد الفخر وحب الوطن، وفرقاً شعبية غنائية، ومعرضاً للأسر المنتجة، ومعرضاً للصور، كما شاركت مدارس المنطقة بالمسابقات والعروض التراثية.

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