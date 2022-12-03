احتفالات في قطاع العمليات بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51 الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في قطاع شؤون العمليات، وذلك في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، تحت شعار «قيادة حكيمة ومسيرة عطاء»، بحضور عدد من مساعدي القائد العام، وعدد من أعضاء السلك القنصلي، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ونخبة من الشخصيات الاجتماعية، والفنانين، وعدد من المشاركين من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس الخاصة والمتطوعين والشركاء الاستراتيجيين.

وأكد معالي الفريق المري، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع، والتي تهدف إلى تعزيز اللحمة الوطنية، بين أفراد المجتمع وتغرس ثقافة الولاء والانتماء للوطن.

وبدأت مراسم الاحتفال بعزف الموسيقى العسكرية للسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وألقت الشاعرة مريم أحمد قصيدة شعرية في حب الوطن، ثم قدمت طالبات مدرسة جيمس الخليج الوطنية أوبريت «هذه بلادي»، تلا ذلك عرض قدمته فرق الكلاب البوليسية «k9»، ثم قدمت الفرق الفنية العديد من الأهازيج الوطنية والرقصات الشعبية.

وخلال الفعالية، تفقد معالي القائد العام لشرطة دبي الأجنحة المشاركة في الاحتفال، والتقاط الصور التذكارية مع الطلاب والطالبات.

ومن جانبه، تقدم اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالشكر الجزيل لمعالي الفريق عبدالله خليفة المري لتفضله بالحضور والمشاركة في احتفالات قطاع شؤون العمليات، إضافة إلى شكره أعضاء السلك القنصلي والشخصيات الاجتماعية، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة الداعمة والمشاركة في الاحتفال، ومنها الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ومركز شرطة الموانئ، ومركز شرطة الراشدية، وفريق الدراجات الهوائية.

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