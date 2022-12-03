«بودكاست زايد» يستعرض أبرز مراحل مسيرة الإنجاز

المصدر: دبي - وام

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أطلقت مؤسسة وطني الإمارات وRising Giants Network «بودكاست زايد» بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، و«بودكاست زايد» هو مسلسل صوتي من 6 حلقات عن حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، القائد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، طيب الله ثراه.

وأكد ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، أن «بودكاست زايد» هو عمل مشترك وطني لإظهار قصة القائد المؤسس الذي أبدع في قيادته وجعل منطقة الصحراء واحة خضراء تظل جميع شعب الإمارات في ظل التسامح. وقال باسل العنبتاوي، المدير التنفيذي لـ Rising Giants Network: «إن هذا الإنتاج ما هو إلا طرح لقصة لطالما عاشت في أذهاننا في إطار جديد يسهم في تعزيز الهوية الوطنية».

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