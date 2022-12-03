8443 موظفاً في «كهرباء دبي» مدربون على التعامل مع أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إنه انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة «مجتمعي مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم، نعمل على مواءمة استراتيجيتنا لأصحاب الهمم مع الاستراتيجيات المحلية والاتحادية لدمج وتمكين أصحاب الهمم.

وتابع: نلتزم دمج وتمكين أصحاب الهمم في العمل والمجتمع بتوفير بيئة مؤهلة ومرنة تتيح الفرصة لموظفي الهيئة من أصحاب الهمم لإطلاق طاقاتهم وإثبات قدراتهم، فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية والحلول الذكية التي تعزز دمج أصحاب الهمم في المجتمع.

وأضاف: تمكنت الهيئة من تحقيق جميع المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم لعام 2021، وبلغت نسبة تطابق جميع المباني والمرافق التابعة للهيئة مع كود دبي للبيئة المؤهلة 100 %. ولدى الهيئة 8443 موظفاً مدرباً على التعامل مع أصحاب الهمم و22 موظفاً حاصلاً على دبلوم لغة الإشارة كما يعمل في الهيئة 41 موظفاً من أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات، وقد أتموا جميعهم الدورات التدريبية كافة التي خصصتها الهيئة لتطويرهم وظيفياً.

وبلغت نسبة سعادتهم 99 % في عام 2021، ووصلت نسبة سعادة ذويهم إلى 96.30 %، ونسبة سعادة المجتمع عن دعم الهيئة لأصحاب الهمم إلى 94 %، وبلغت نسبة سعادة المتعاملين أصحاب الهمم عن خدمات الهيئة الدامجة 95.09 %. ووصل عدد البرامج والمبادرات التي قامت الهيئة بتنفيذها ورعايتها بين عامي 2015 و2021 إلى 71 برنامجاً ومبادرة في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع. وساعدت هذه المبادرات على الوصول إلى 3,484,998 شخصاً.

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