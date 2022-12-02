مؤسسات وطنية تستعرض إنجازات الدولة خلال عيد الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت مؤسسات وطنية بعيد الاتحاد الواحد والخمسين لدولة الإمارات في مقراتها وبمشاركة كبار موظفيها، حيث حرصت خلالها على استعراض الإنجازات التي حققتها الدولة منذ قيام الاتحاد على يد المؤسسين، مؤكدين في الوقت ذاته مضيهم على نهج القيادة الرشيدة في تحقيق التقدم والازدهار لدولة الإمارات.

مركز دبي المالي

فقد نظم مركز دبي المالي العالمي فعالية خاصة في مقره الرئيسي، بحضور فريق إدارته وممثلين عن مجتمع الشركات التي تتخذ من المركز مقراً لها. وشكلت الفعالية وقفة احتفائية بما حققته الدولة من إنجازات لافتة على مدى مسيرتها الريادية، وتخلله تنظيم فعاليات ثقافية وأنشطة تقليدية سلطت الضوء على إرث الإمارات وتاريخها العريق.

وضمت تلك الأنشطة فعالية خاصة بالصقور مع إمكانية أخذ صور تذكارية، وركناً مخصصاً لصناعة الخزف والفخار، والتي تعد إحدى أقدم الحرف اليدوية في الدولة، فضلاً عن عروض لرقصة العيالة الشعبية، التي تعكس القيم الراسخة للدولة من خلال فنون الرقص والموسيقى، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للرسم بالحناء.

وبتطلعه قدماً لمواصلة مسيرة الريادة والازدهار لرسم مستقبل الدولة بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها في عام 2071، يحرص مركز دبي المالي العالمي على الحفاظ على الهوية الثقافية للدولة والاحتفاء بتاريخها العريق، والحفاظ على تراثها وتقاليدها الأصيلة.

جمارك دبي

ونظمت جمارك دبي فعاليات وأنشطة وطنية وتراثية في مراكزها الجمركية احتفالاً بعيد الاتحاد الواحد والخمسين. وتضمنت الفعاليات القرية التراثية، وفقرة تفاعلية شملت ألعاباً تراثية ومسابقة حول الإمارات، إضافة إلى فيديوهات عن تاريخ قيام الاتحاد، وتخصيص مسابقة إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي للجمهور، وتم توزيع الورود والأعلام على المسافرين القادمين إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي ومنفذ حتا الحدودي.

وقدم أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى مواطني الدولة والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 للدولة.

وأكد أن القيادة الرشيدة لا تدخر جهداً في سبيل رفعة الوطن وتحقيق سعادة المواطنين والمقيمين، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة حتى أصبحت الإمارات نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في التنمية والتسامح والتعايش، وفي هذا اليوم نجدد الولاء والانتماء لقيادتنا الحكيمة على مواصلة العمل بعزم لتحقيق المزيد من النجاحات، وبناء مستقبل أكثر إشراقاً لتكون أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في عام 2071.

هيئة الأوراق

كما نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين، تضمنت عدداً من الفعاليات والأنشطة الوطنية والثقافية والتراثية والترفيهية، وشارك فيها عدد من ضيوف الهيئة ومديريها وكل موظفيها في كل من أبوظبي ودبي.

وألقت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي للهيئة كلمة نوهت فيها بإنجازات الاتحاد ومكتسباته خلال الأعوام الماضية، وأشادت بالدور العظيم للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والآباء المؤسسين، طيّب الله ثراهم، الذين قدموا بعطاءاتهم وإنجازاتهم مثالاً نادراً على درب الإخلاص والتفاني من أجل تأسيس الاتحاد وجمع شمل الإمارات في دولة واحدة حتى صارت تتبوأ مكانة رائدة في صدارة دول العالم.

وأضافت إن هذا الوطن الغالي لم يقم إلا بتضحيات وجهود الآباء المؤسسين الذين بذلوا الغالي والنفيس لقيام الاتحاد، والنهوض به، فبذروا بذرته، فخرجت شجرة باسقة يانعة الثمار، بعد أن سقوها بماء الكد والتعب، وحمل الراية من بعدهم قادة أفذاذ، سهروا الليل والنهار لرقيه وازدهاره، فكانوا خير خلف لخير سلف. وأشادت بجهود القيادة الحكيمة في تنمية الإنسان وبناء قدراته ودعم الكوادر البشرية المواطنة والنهوض بقطاع الأوراق المالية، مما انعكس إيجاباً على هذا القطاع.

ودعت كل موظفي هيئة الأوراق المالية والسلع والمنتسبين للقطاع لبذل المزيد من العطاء والتفاني، وتجديد العهد على أن نكون خير جنود للوطن من خلال حرص كل منا على التسلح بالعلم والمعرفة، وتنمية العقول وتطوير المهارات لمواصلة مسيرة تطوير الهيئة لأسواق الأوراق المالية بالدولة والارتقاء بأدائها والوصول بها إلى مصاف الأسواق العالمية لخدمة الاقتصاد الوطني.

تضمنت فعاليات الاحتفالات مساجلات شعرية ومسابقات ثقافية شارك في تقديمها الفنان عبدالله الجفالي، وقد تم تزيين مكاتب الهيئة في أبوظبي ودبي بالأعلام واللافتات التي تحمل صور شعار روح الاتحاد والقيادة الحكيمة للدولة، كما ارتدى الموظفون أوشحة الاحتفال بيوم الاتحاد.

إينوك

كما احتفلت مجموعة «إينوك» بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات. وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: نستذكر في هذا اليوم الإنجازات العظيمة التي حققتها الدولة في مختلف الميادين على مر السنين ونحتفي بتراثها الغني العريق. وأضاف: في ظل رؤية والدنا المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وقيادتنا الرشيدة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والازدهار في البلاد. ونحن فخورون بإنجازات الدولة، وسنواصل البناء على النجاحات والمكتسبات الوطنية التي تسهم في تقدمها وازدهارها ورفعتها.

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