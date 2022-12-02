الشيخة فاطمة تشهد الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الــ 51 للدولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية " أم الإمارات" .. الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الــ 51 للدولة الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك " .

كما شهد الاحتفال عدد من الشيخات قرينات سمو الشيوخ والشخصيات النسائية والمسؤولات في الدولة بجانب قرينات أعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة والمدعوات.

وتضمن الحفل العديد من العروض الحية والفقرات الوطنية بتقنيات حديثة خاصة .. نقلت خلالها الحضور في رحلة عبر الزمن إلى ماضي دولة الإمارات العريق وقيمها الأصيلة ومسارات إنجازاتها منذ بزوغ فجر الاتحاد وطموحاتها.. كما رسمت بعض ملامح مستقبلها.

وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في ختام الاحتفال عن بالغ شكرها وتقديرها لجهود المنظمين وكل من أسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني وكل من شارك الإمارات أفراحها الوطنية وعبر عنها محبة ووفاءً.

وهنأت سموها الحضور وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها باليوم الوطني ال 51 للدولة .. سائلة الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة بالخير على الجميع وأن يديم عز الإمارات وازدهارها ورفعتها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز