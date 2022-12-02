رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـعيد الاتحاد الـ51

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ، الاحتفال الرسمي باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة «عيد الاتحاد الـ51» الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

شاهد البث المباشر الرسمي لاحتفال عيد الاتحاد الـ51 لدولة #الإماراتhttps://t.co/lTs68X8HB0#عيد_الاتحاد51 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 2, 2022

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز