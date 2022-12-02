بينهم توأم إماراتي.. «إن إم سي» تستقبل 12 مولوداً في الساعات الأولى من عيد الاتحاد

المصدر: البيان

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استقبلت مستشفيات إن إم سي في أبوظبي ودبي والشارقة والعين 12 مولوداً جديداً في الساعات الأولى من اليوم الوطني الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتتضاعف الاحتفالات داخل مستشفياتهم السبعة.

فعند منتصف الليل وفي الساعة 12:01، ولدت ألماس لتكون ربما أول مواليد اليوم الوطني في دولة الإمارات، وذلك في مستشفى إن إم سي رويال الشارقة، لعائلة سورية الجنسية، وتكون ألماس الابنة الثالثة لهم، وقد تمت ولادة الطفلة ألماس في الأسبوع 38 من الحمل وبوزن 3.5 كغ.

وقال الدكتور محمد الحسون، أخصائي أمراض النساء والتوليد في مستشفى إن إم سي رويال الشارقة «يسعدني أن أقوم بتوليد أول مواليد العيد الوطني في مستشفى إن إم سي رويال الشارقة، إنها طفلة جميلة وتتمتع هي ووالدتها بصحة جيدة، وإننا سعداء لاستقبال مواليد اليوم الوطني الـ51 في هذه الأجواء الجميلة».

وقال والد الطفلة ألماس، ويدعى محمد اللاذقاني: «لقد غمرتنا السعادة بقدوم طفلتنا الجميلة ألماس، ونحن نرى جمال الكون فيها، استقبلناها بفخر وسرور وبحب شقيقتيها أيضاً، انتظرنا ولادتها بفارغ الصبر، وجاء قدومها في اليوم الوطني الإماراتي، لتكون ذكرى جميلة لنا، ومن هنا نهنئ قادة هذه الأمة وحكامها بهذا اليوم العظيم، أدام الله هذه الأمة منعمة بالأمن والسلام».

وفي الساعة 12:07 عند منتصف الليل، استقبل المستشفى أيضاً طفلاً آخر لوالدين سوريين آخرين، وقد أسمياه محيي الدين، وقد ولد محي الدين بعد إتمام فترة حمل كاملة وبوزن 2.98 كغ لوالدته نور، وهي تعمل معلمة ووالده نجم الدين، وهو من المهنيين الطبيين.

وقالت الدكتورة ميس إبراهيم، أخصائية أمراض النساء والتوليد في مستشفى إن إم سي رويال: «تتمتع كل من الأم والطفل بصحة جيدة، أهنئ جميع الآباء والأمهات على مواليدهم، لا شك أن ولادة طفل جديد تجلب الكثير من الحب والسعادة لأسرته، ندعو الله أن يكون هؤلاء الأطفال مصدراً دائماً للسرور والبهجة ونعمة تضاف إلى حياة أسرتهم».

وقالت والدة الطفل محي الدين مبتسمة: «إن محيي الدين هو طفلنا الأول ولذلك تنتظره أسرتنا بكاملها بفارغ الصبر، لقد حظي بتاريخ ميلاد مميزاً، إذ أن الاحتفالات تعمّ البلاد، إنه نعمة أنعمها الله علينا وسيبقى ميلاده أجمل ذكرى حظيت بها».

أما في أبوظبي فقد ولدت طفلة لوالدين من الفلبين اختارا اسم سكوتي أليكسيس لها في الساعة 12:38 عند منتصف الليل في مستشفى إن إم سي التخصصي، أبوظبي، وبلغ وزنها 3.36 كغ وهي الطفلة الأولى لوالديها كابوغاو دلفين، وتعمل ممرضة، وأليجاندرو جيريميس، ويعمل مساعداً طبياً.

وقالت الدكتورة شبها شانكاري، أخصائية أمراض النساء والتوليد في مستشفى إن إم سي التخصصي أبوظبي: «أشعر بالسعادة والحماس لأني قمت بتوليد أول مواليد اليوم الوطني الإماراتي الـ51 في مستشفى إن إم سي التخصصي، أبوظبي في هذه الأجواء الاحتفالية الرائعة».

وقال أليجاندرو، والد الطفلة: «نشعر بالامتنان العميق لمستشفى إن إم سي التخصصي، أبوظبي لتقديمهم رعاية طبية ممتازة ونخصّ الدكتورة شبها شانكاري أخصائية أمراض النساء والتوليد لرعايتها الاستثنائية بزوجتي خلال فترة الحمل وعند الولادة، نحن مسرورين لولادة طفلتنا خلال الاحتفال باليوم الوطني الـ 51، لأننا نحب هذه البلد التي احتضنتنا وكانت لنا البلد الثانية طوال السنوات الأربع الماضية».

وبالعودة إلى مستشفى إن إم سي رويال الشارقة، وفي الساعة 12:46 عند منتصف الليل، ولد الطفل نوح لعائلة فلسطينية، حيث تعمل الأم سناء النعيم في مجال الصحة والطب والوالد محمد كمال في هندسة الحاسوب، وقد ولد الطفل نوح في الأسبوع 37 من الحمل وبوزن 2.88 كغ.

وقالت الدكتورة منى عزمي، أخصائية أمراض النساء والتوليد في المستشفى: «يتمتع كل من الطفل والأم بصحة جيدة، وأحمد الله على إنعام الوالدين بهذا الطفل السليم المعافى ليكون ميلاده ذكرى لا تنسى لهما، أهنئ دولة الإمارات حكومة وشعباً باليوم الوطني وكل عام وأنتم بخير».

وقالت سناء، والدة الطفل: «إننا نقدر الدكتورة منى، وقد أصبحت جزءاً أساسياً في حياة أسرتنا من خلال أطفالنا، وقد أصبح مستشفى إن إم سي رويال في الشارقة وجهتنا الطبية لأجلها، إن الخدمات هنا تجعل تجربتنا في هذا المستشفى سلسة ومرنة، لقد استقبلنا مولودنا الثالث وينتظره شقيقاه بفارغ الصبر لرؤيته، إن أسرتنا بكاملها سعيدة لقدوم طفلنا الثالث وهي مناسبة مبهجة نتشاركها مع التاريخ المميز لهذا اليوم كونه اليوم الوطني لدولة الإمارات، إنها دولة عظيمة ونشعر بالسرور والفخر أن يكون ميلاد طفلنا في الثاني من ديسمبر لنشارك شعب دولة الإمارات مناسبتهم العظيمة».

كما استقبل مستشفى إن إم سي رويال الشارقة المولود الرابع من مواليد اليوم الوطني في تمام الساعة 1:00 بعد منتصف الليل وتمت تسميته مراد من قبل والديه الروسيين ريم قباش وعلاء يحيى الذي يعمل مدير مبيعات، وهو الطفل الثاني لهما.

وقالت الدكتورة ميس ابراهيم، أخصائية أمراض النساء والتوليد، التي قامت بتوليد السيدة ريم ولادة طبيعية في الأسبوع 38 من الحمل: «كانت الولادة طبيعية، ويتمتع كل من الطفل والأم بصحة جيدة، لقد قمت بتوليد طفلهم الأول أيضاً، ولهذا تعد تجربة مميزة، أتمنى للجميع يوماً وطنياً سعيداً».

وقالت الأم ريم: «قامت الدكتورة ميس بتوليد طفلنا الأول، ونحن نثق بخبرتها لأنها طبيبة مذهلة، لقد اخترنا مستشفى إن إم سي رويال، الشارقة أيضاً لاستقبال طفلنا الثاني مع الدكتورة ميس. أشعر أن دولة الإمارات مفعمة بالفخر في هذا اليوم المميز ويسعدني أن أتشارك تاريخ اليوم الوطني الإماراتي ليكون يوم ميلاد طفلي، أشكركم جميعاً لجعله يوماً مميزاً بكافة المقاييس».

وفي غرفة مخاض أخرى في المستشفى نفسه وفي الساعة 2:07 بعد منتصف الليل، ولد عبد الرحمن الطفل الثالث لوالديه المغربيين، وفاء لمساليا وهشام تاكي، وهو مهندس طيران، وتمت ولادة الطفل في الأسبوع 38 من الحمل وبوزن 3.64 كغ.

وقالت الدكتورة منى عزمي، أخصائية أمراض النساء والتوليد: «يتمتع كل من الطفل والأم بصحة جيدة، وأشعر بالسعادة لكوني جزءاً من رحلة هذين الزوجين ليكونا والدين لطفل ثالث، كل ولادة مميزة وازدادت هذه الولادة تميزاً بتزامنها مع اليوم الوطني الإماراتي، لن ينسى الوالدين هذه المناسبة المميزة».

وقال هشام، والد الطفل: «تمت إحالتنا من طبيبنا للمستشفى، وسعدنا بتأني الدكتورة منى ولطفها، لقد كانت رائعة، لقد ولد طفلينا الآخرين في المغرب، وبالرغم من مخاوفنا كانت تجربة سلسة بالنسبة إلينا، لقد حظينا بأفضل فريق طبي لجعل تجربتنا السعيدة لا تنسى».

ومع نهاية هذه القصة، استقبل والدان من الكاميرون والمغرب أول طفلة لهما في مستشفى إن إم سي رويال الشارقة، وأسمياها فاطمة، وقد ولدت الطفلة في الأسبوع 37 من الحمل وبوزن 2.72 كغ.

قال والد الطفلة، محمد: «في الصباح الباكر في الساعة 3:32 صباحاً استقبلت أميرتي الصغيرة، وكانت أفضل نعمة حظيت بها، إنها تعني لي العالم بأسره، ونتطلع للذكريات التي سنصنعها معها في المستقبل، نحمد الله على هذه النعمة وعلى رعاية زوجتي خلال فترة حملها».

وقالت الدكتورة منى عزمي، أخصائية أمراض النساء والتوليد، ولتي كانت تنتقل من غرفة مخاض إلى أخرى: «إنها الطفلة الأولى لهذين الوالدين، ولذلك كل لحظة من تجربتهما هذه هي ذكرى ثمينة، وإن تزامن قدومها مع احتفال الملايين باليوم الوطني ذكرى لا تنسى، أهنئ الجميع في هذا اليوم المميز، وأدعو الله أن يبارك في حكام هذه الدولة العظام، ليستمروا في صنع تاريخ هذه الأمة».

ولادة توأم غير متطابق في عيد الاتحاد

كما وُلد توأم إماراتي غير متطابق في عيد الاتحاد، ويبلغ وزن كل منهما 2.520 كغ.

وتمت ولادة الطفل الأول «ماجد» الساعة 8:26 صباحاً، وأما شقيقه «راشد» فرأى النور الساعة 8:27 صباحاً، وهما أول طفلين لأسرتهما.

وقد أعرب والد الطفلين، يوسف محمد عبد الرحيم، عن سعادته البالغة، قائلاً: «انتظرنا ولادتهما بفارغ الصبر، وسعادتنا اليوم لا حدود لها، نودّ أن نشكر الدكتورة رباب حلمي، استشارية أمراض النساء والتوليد، فقد جعلت حلمنا حقيقة».

وأضاف: «كوني إماراتياً فأنا أشعر بالفخر والسعادة أن يكون ميلاد أبنائي في اليوم الوطني لهذه الأمة العظيمة، نفتخر بكون ميلاد أبنائنا في 2 ديسمبر اليوم الذي يحتفل فيه شعب الإمارات معاً في اليوم الوطني، كل عام وأنتم بخير».

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