شرطة أبوظبي تستقبل القادمين عبر المطار بأعلام وهدايا عيد الاتحاد الـ 51

المصدر: وام

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استقبلت شرطة أبوظبي بالتعاون مع شركة مطارات أبوظبي، المسافرين في صالات مطار أبوظبي الدولي بالورود والأعلام والهدايا، وقدمت لهم التهاني بمناسبة “عيد الاتحاد الـ 51 ” لدولة الإمارات.

ووزع منتسبو إدارة شرطة أمن مطار أبوظبي بقطاع شؤون الأمن والمنافذ وشاح علم دولة الإمارات والأعلام والهدايا العينية على المسافرين، وتضمن الاستقبال الرقصات الشعبية التي تعد جزءاً من التراث الشعبي الأصيل في الدولة.

وعبر القادمون عبر مطار أبوظبي الدولي عن فرحتهم الغامرة بهذه المناسبة الغالية على قلب كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، داعين المولى عز وجل أن يحفظ الإمارات وقادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والتطور والازدهار والمحبة والسلام.

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