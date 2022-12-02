أبوظبي تستقبل الطفلة «إمارات» ضمن أوائل مواليد عيد الاتحاد الـ 51

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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استقبلت مدينة برجيل الطبية في أبوظبي الطفلة "إمارات" خلال الساعة الأولى لعيد الاتحاد الـ 51 ضمن أوائل مواليد هذا اليوم، كما استقبل المستشفى 3 مواليد آخرين خلال الساعات الأولى، وتم استقبال مولودة في مستشفى برجيل ومولودة أخرى بمستشفى ميديور في أبوظبي، والذين تم الاحتفاء بهما بالورود ابتهاجاً بهذه المناسبة العزيزة على المواطنين والمقيمين في الدولة، ضمن مظاهر الاحتفالات بهذا اليوم لتصبح ذكرى مميزة لهذه المواليد.

وكانت الولادة الأولى بمدينة برجيل الطبية في ليلة عيد الاتحاد للطفلة إمارات يوسف علي الحسين التي ولدت الساعة 12:20 بعد منتصف الليل في 2 ديسمبر بوزن 2592 غراما، وقال والدها: «أسمينا طفلتنا إمارات تعبيراً عن امتناننا لهذه الأرض الطيبة التي أقمت فيها لأكثر من 17 عاماً، منذ أن علمنا بجنس الطفلة، أردت أن أطلق عليها اسم الإمارات لتحمل اسم دولة الإمارات وهو فخر لكل مواطن ومقيم، أردت أن تكون هذه أفضل طريقة لإثبات حبي للإمارات التي منحتني الرخاء والدعم والأمان".

وفي الساعة 1:47 بعد منتصف الليل استقبلت المدينة ثاني المواليد (ذكر) بوزن 3357 غراما، وأكد إبراهيم عز الدين والد الطفل، أن ولادة طفلهما أدخلت الفرحة على العائلة في هذا اليوم المميز، وحَمِد الله بأنه ووالدته بصحة جيدة، موضحا أن فرحتهم أصبحت مضاعفة في هذا اليوم المميز للإمارات، التي نبارك فيه لحكومة وشعب الإمارات، كما نشكر الكادر الطبي والتمريضي في مدينة برجيل الطبية على الرعاية المتميزة التي حظيت زوجته وطفله بها، كما استقبل المستشفى الطفلة ديالا والطفل عمر خلال الساعات الأولى أيضاً، وشكرت إسراء نوير والدة الطفلة ديالا الفريق الطبي في مدينة برجيل الطبية على الرعاية المتميزة التي تلقتها خلال فترة الحمل والولادة، موضحة أنها أرادت أن تتم ولادتها في هذا اليوم المميز وستبقى ذكرى ستعتز بها إلى الأبد.

وقالت الدكتورة ريهان سعفان، مديرة خدمات الأمومة وأمراض النساء والتوليد في برجيل فرحة: “يسعدنا ولادة هؤلاء الأطفال في عيد الاتحاد التي تتضاعف فيها الفرحة، مع الولادات التي ُسجلت في عيد الاتحاد يصل عدد الولادات في مدينة برجيل الطبية إلى 1100 طفل منذ افتتاح المستشفى قبل عامين، نتمنى للأطفال حديثي الولادة التمتع بالصحة والعافية، ونهنئ الآباء على وصول أطفالهم بأمان".

فيما استقبل مستشفى ميديور بأبوظبي، أول المواليد في الساعة 12:01 صباحًا الطفلة روغندا مصطفى أنغرو، بوزن 3130 غراما، التي ضاعفت فرحة والديها في هذا اليوم الذي تملأ البهجة فيه وتعم أرجاء الدولة.

وقال البروفيسور وليد الشربيني استشاري أمراض النساء والتوليد في مستشفى ميديور: "إنه لشرف لي أن أكون جزءًا من هذه المناسبة الميمونة، وأن أشهد فرحة الأهالي في هذا اليوم المميز".

وقد استقبل مستشفى برجيل بأبوظبي الطفلة غزال حمزة القرعان الساعة 12:01 صباحاً بوزن 3600 غرام، وهنأ الدكتور فادي جورج هاشم استشاري أمراض النساء والولادة في مستشفى برجيل بأبوظبي الذي شهد ولادة الطفلة والديها، فيما قال والد الطفلة: "نشكر الله عز وجل على أن ينعم علينا ببركاته بهذه الهدية في هذا اليوم المميز ويسعدنا أن نرحب بأحدث أفراد عائلتنا ونتمنى للقيادة الرشيدة وحكومة وشعب الإمارات الخير والأمن والأمان دوماً، كما أود أن أعرب عن خالص امتناني للخدمة الرائعة التي يقدمها مستشفى برجيل ومستوى الرعاية والتفاني والدعم الكبير".

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