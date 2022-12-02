الجامعة العربية تهنئ الإمارات بـ "عيد الاتحاد الـ 51 "

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأت جامعة الدول العربية دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعربت سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية عن خالص أمنياتها لدولة الإمارات بتحقيق مزيد من التقدم والازدهار والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأكدت أبوغزالة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “ وام ” أنً دولة الإمارات العربية المتحدة حققت إنجازات غير مسبوقة وخطت خطوات واسعة جعلتها تحتل مكانة مرموقة عربيا وإقليميًا ودوليا، مستندة على إرث عظيم تركه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “ طيب الله ثراه” في كافة المجالات .

وعبرت عن تقدير الجامعة العربية لمسيرة دولة الإمارات الحافلة ودورها في ترسيخ قيم التسامح والسلام والتعايش الإنساني، مثمنة في الإطار ذاته دور دولة الإمارات المحوري في دعم ومساندة القضايا العربية.

كما ثمنت أبوغزالة الدور الداعم لقيادة الإمارات وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" للمرأة وسعيهم الحثيث لتمكينها على كافة المستويات ووضعها في مراكز صناعة القرار، حيث تقلدت المرأة في الإمارات أرفع المناصب وساهمت في رفعة وطنها وقدمت نموذجا مشرفا يحتذى به عربيا وإقليميًا ودوليا".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز