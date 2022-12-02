فعاليات شعبية واسعة في منطقة حبحب بالفجيرة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51

المصدر: وام

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احتفلت منطقة حبحب التابعة لإمارة الفجيرة بعيد الاتحاد الواحد والخمسين للدولة من خلال فعاليات شعبية واسعة نظمتها لجنة إمارة الفجيرة لاحتفالات عيد الاتحاد هذا العام وذلك بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وشملت الفعاليات التي نظمت في مجلس حبحب المجتمعي .. برزة شعرية تغنى فيها الشعراء بقصائد الفخر وحب الوطن، وفرق شعبية غنائية، ومعرضًا للأسر المنتجة، ومعرضًا للصور، كما شاركت مدارس المنطقة بالمسابقات والعروض التراثية.

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