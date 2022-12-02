رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس لاوس بذكرى اليوم الوطني لبلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة ثونجلون سيسوليث رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس ثونجلون سيسوليث.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي فانخام فيفافان رئيس وزراء جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.

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