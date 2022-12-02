حميد النعيمي: ذكرى عيد الاتحاد تجسد مسيرة حافلة بالتضحيات العظيمة

المصدر: عجمان - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن ذكرى عيد الاتحاد تعزز روح الاتحاد في نفوسنا وتجسد مسيرة حافلة بالتضحيات العظيمة والإنجازات الكبيرة والمواقف المشهودة وقوة الإرادة، وشموخ العزيمة ورسوخ القناعة.

وقال سموه إنه يوم نعبر فيه عن اعتزازنا وفخرنا بما حققته الإمارات وقادتها الكرام وشعبها العزيز من نهضة شاملة حتى غدت نموذجاً وحدوياً فريداً وصرحاً قوي الأركان جعلتها تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول، وينظر لها العالم نظرة احترام وتقدير وإعجاب لما حققته من مكتسبات وإنجازات جعلتها في مصاف الحضارات الإنسانية الزاهرة.

وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، التي وجهها لمجلة «درع الوطن» بمناسبة عيد الاتحاد:

يطيب لي بمناسبة ذكرى عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة أن أتقدم بأحر التهاني وأصدق الأمنيات بدوام الصحة والعافية والسعادة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الكريم، راجياً المولى العلي القدير أن يعيد علينا جميعاً هذا اليوم المجيد وبلادنا تنعم بالمزيد من الاستقرار والأمن والرخاء.

روح الاتحاد

وأضاف سموه: ذكرى عيد الاتحاد تعزز روح الاتحاد في نفوسنا وتجسد مسيرة حافلة بالتضحيات العظيمة والإنجازات الكبيرة والمواقف المشهودة وقوة الإرادة، وشموخ العزيمة ورسوخ القناعة ويوم نعبر فيه عن اعتزازنا وفخرنا بما حققته الإمارات وقادتها الكرام وشعبها العزيز من نهضة شاملة حتى غدت نموذجاً وحدوياً فريداً وصرحاً قوي الأركان جعلتها تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول، وينظر لها العالم نظرة احترام وتقدير وإعجاب لما حققته من مكتسبات وإنجازات سياسية واقتصادية وعلمية وعملية جعلتها في مصاف الحضارات الإنسانية الزاهرة.

زايد الخير

وتابع سموه: في عيد الاتحاد لعامنا هذا نستذكر سيرة آبائنا المؤسسين وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باني الاتحاد ومؤسس الدولة ومن بعده فقيد الوطن الغالي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

أمانة

واختتم سموه: الاتحاد أمانة في أعناقنا شيده المؤسسون وصانه المخلصون وعلى خطاهم سائرون لتظل راية الإمارات عالية شامخة رمزاً للعز والوفاء وصون كرامة الإنسان وذلك بعون الله تعالى ثم بفضل القادة وأبناء وبنات الإمارات، وفق الله قيادتنا للمضي قدماً في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة وحفظ الله الإمارات قيادة وحكومة وشعباً.. وكل عام وأنتم بخير.

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