عيسى بن زايد: نحتفي بعيد الاتحاد والإمارات أكثر ازدهاراً وتطوراً ورفعة

المصدر: أبوظبي- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تحتفل بعيد الاتحاد الحادي والخمسين إنما تحتفي بعقود من الإنجازات والمحطات التاريخية الحافلة بالعمل الوطني المخلص الدؤوب لرفعة هذا الوطن وإعلاء رايته خفاقة عالية بين الأمم.

وقال سموه - في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين: «نحتفل اليوم والإمارات أكثر ازدهاراً وتطوراً ورفعة وتقدماً والإمارات الأولى عالمياً في كثير من مؤشرات الأداء الحكومي والإنجاز المؤسسي وهو ما يعد حصاد عمل دؤوب لأبناء الوطن المخلصين ضمن مسيرة العطاء المباركة التي وضع قواعدها الآباء المؤسسون «رحمهم الله» بقيادة باني دولة الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفق رؤى وحدت القلوب ودشنت دروب الخير واتحدت من أجلها الأيادي ليصبح الجميع قيادة وشعباً يداً واحدة وقلباً واحداً أثمرت غراسها اتحاداً فتياً قوياً يحقق الإنجازات المبهرة عاماً بعد عام لتتواصل مسيرة الخير والنماء والعطاء بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يقود سفينة الوطن بكل حكمة واقتدار مواصلاً نهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وأكد سموه أن دولة الإمارات تواصل في عيد الاتحاد الـ 51 خطاها العملاقة، والتي عمادها وقلبها الإنسان وتنمية الأوطان ضمن منظومة متناغمة وأسس راسخة لوزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها لتنصب جميعها في صالح العمل الوطني بمجالاته المتنوعة وقطاعاته التنموية مستشرفة عقوداً خمسة مقبلة تتواصل فيها مسيرة السعادة والرفاهية والكرامة لأبناء هذا الوطن. واختتم سموه كلمته قائلاً: «يسعدني أن أرفع بهذه المناسبة الوطنية الغالية أسمى آيات التهاني والتبريكات لقائد مسيرة الوطن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وشعب الإمارات الوفي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.. داعياً الله أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز