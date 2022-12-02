محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان رئيسي رومانيا وأفريقيا الوسطى

المصدر: (أبوظبي- وام)

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى كلاوس يوهانيس رئيس رومانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وبعث سموه برقية تهنئة إلى فاوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقيات تهنئة مماثلة إلى الرئيس كلاوس يوهانيس والرئيس فاوستين أركانج تواديرا، وإلى نيكولاي تشويكا رئيس وزراء رومانيا وفيليكس مولوا رئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى.

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