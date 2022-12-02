أحمد الزعابي: وطننا يسير بخطى واثقة على درب التميز والريادة

المصدر: أبوظبي - وام

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رفع معالي أحمد جمعة الزعابي مستشار رئيس الدولة في ديوان الرئاسة أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، والشعب الإماراتي.



وقال معاليه في كلمة له في عيد الاتحاد الـ51: «يسير وطننا العزيز بخطى واثقة وثابتة على درب التميز والريادة، ويواصل مسيرته الحضارية الزاخرة بالإنجازات والنجاحات، في تنفيذ استراتيجيات تنموية مبتكرة ومستدامة في شتى المجالات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، ووفق نظرة سموه الثاقبة وسياساته الحكيمة، الهادفة دوماً إلى إسعاد المواطنين وتحقيق تطلعاتهم، وفتح آفاق المستقبل الواعد أمامهم».

وأضاف: «إننا في هذه المناسبة الوطنية المجيدة، نستحضر الذكرى العطرة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجميع الآباء المؤسسين، رحمهم الله، الذين صاغوا تطلعات الوطن والمواطن، وجعلوه كياناً واحداً هو دولة الإمارات، التي تمثل نموذجاً يحتذى إقليمياً ودولياً، ومحل إطراء وثناء وإعجاب من قبل شعوب العالم، ونستذكر أيضاً مآثر وخصال المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، قائد مرحلة التمكين الذي شهدت الدولة في عهده نهضة شاملة في جميع القطاعات والمجالات، وباتت وجهة أولى لكبار المستثمرين والشركات العالمية، ومنارة اقتصادية وثقافية».

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