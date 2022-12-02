شمة الظاهري: إماراتنا حققت أعلى مراتب المجد

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت الدكتورة شمة يوسف الظاهري عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، نحتفي اليوم بعيد الاتحاد الـ 51 للإمارات، حيث امتدت مسيرة العطاء والنهضة، التي أسسها زايد الخير وآباؤنا المؤسسون، طيب الله ثراهم، لتحقق إماراتنا اليوم أعلى مراتب المجد والفخر والتمكين على الساحة المحلية والعالمية.

وأكدت في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51، أن استكمال هذه المسيرة إنما يقع على عاتق أبناء هذا الوطن؛ لتتوحد طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم وجهودهم في خدمة منظومة العمل الوطني، ومواجهة تحديات المستقبل؛ لتحقيق كرامة الإنسان وسعادته ورفاهيته، التي تعد المقصد الأسمى من قيام الاتحاد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز