منى المري: الإمارات وجهة لكافة الشعوب

المصدر: دبي - البيان

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توجهت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51.

كما توجهت بالتهنئة والتبريكات لـ«أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ولحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بهذه المناسبة الوطنية.

وأكدت منى المري أن الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة جعلت من الإمارات وجهة لكافة الشعوب والأجناس، وموطناً للتسامح والإنسانية والمحبة، ومنصة لالتقاء الثقافات والحضارات، كما جعلت من اسم الإمارات مرادفاً للإيجابية والمبادرة في المحافل الدولية لدورها الفاعل وإسهاماتها الإنسانية والحضارية في شتى المجالات الحيوية.

وقالت منى المري: إن الاحتفال بعيد الاتحاد يمثل لحظة تاريخية في مسيرة ملهمة من الإنجازات والتطور في المجالات كافة بمختلف ربوع الدولة بدأت قبل أكثر من نصف قرن على يد الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، وتتواصل اليوم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، مشيدة بالجهود الكبيرة التي يبذلها سموهم لقيادة الدولة نحو قمم جديدة من الإنجازات وتسخير كافة إمكانات الدولة لتعزيز الازدهار والرخاء والسعادة لشعب الإمارات، والوصول بها للريادة العالمية وفق خطط مدروسة تشتمل على الاهتمام بالموارد البشرية والاقتصاد المتنوع المستدام والأمن والاستقرار والازدهار المجتمعي والتسامح العالمي كركائز رئيسية.

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