أمينة الطاير: أكثر من نصف قرن من العزة والشموخ والبناء

المصدر: دبي - وام

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أكدت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، رئيسة مجلس الإدارة، أن الإمارات كلها تحتفل بعيد الاتحاد الـ 51، وأكثر من نصف قرن من العزة والرفعة والشموخ، وقالت: نترحم في هذا اليوم وكل يوم، على روح باني إماراتنا الحبيبة، واتحادنا العظيم، الشيخ زايد الخير حكيم العرب، طيب الله ثراه، ورفيق دربه، راشد الوفاء، الشيخ راشد بن سعيد، رحمه الله، وفارس التمكين، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، والمعطاء الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، ومؤسسي وداعمي اتحاد الإمارات، رحمهم الله جميعاً، وأسكنهم فسيح جناته.

وأضافت الشيخة أمينة، في كلمة لها، أنها بالأصالة عن نفسها، ونيابة عن أخواتها عضوات مجلس الإدارة، وأسرة جمعية النهضة النسائية دبي، ترفع أسمى آيات التهاني والتبريكات، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، وشعبها الوفي، بمناسبة احتفالات البلاد بعيد الاتحاد.

وقالت: إن الثاني من ديسمبر، تاريخ عزيز لذكرى خالدة، نقول فيها للعالم أجمع، اعتصمنا بحبل الله جميعاً، إخوة في مسيرة اتحاد الإمارات، نموذج التلاقي الوطني الحضاري، لأعظم تجربة وحدودية، شهد لها العالم أجمع بالتفرد.

ولفتت إلى أن 2 ديسمبر، قصة اتحاد ووفاء خالص بين القيادة الرشيدة والوطن الغالي وأبنائه، الذين أكدوا على مر الأزمنة، أن الإمارات قيادة وشعباً النموذج الأمثل للأمم والشعوب المتحضرة.

وأضافت: بكل فخر، حصدت المرأة الإماراتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مكاسب عديدة، وتبوأت مكانة رفيعة، وحققت ذاتها من بوابات التمكين الراسخ للمرأة، وأصبحت في دولتنا الغالية، مشاركة في مسيرة النهضة المباركة، والاستدامة بثقة عالية.

ونوهت الشيخة أمينة بأن الثاني من ديسمبر، سيظل يوماً مميزاً للاحتفاء بالإرادة العظيمة والعزيمة القوية، والحكمة التي تحلى بها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون لإرساء دعائم الدولة، والجهود التي بذلها أبناء الوطن، ما أسهم في نهضتها وتطورها اقتصادياً واجتماعياً، حتى أصبحت في مصاف الدول المتقدمة.

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