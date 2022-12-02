منال بنت محمد: مناسبة للاحتفال بمسيرة رائدة من الإنجازات الملهمة

المصدر: دبي - البيان

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أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، هو احتفال بمسيرة رائدة من الإنجازات الملهمة في كل المجالات، التي تحققت نتيجة لجهود وعطاء الآباء المؤسسين، والرؤية الاستشرافية للمغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصلها قيادتنا الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وبهذه المناسبة، توجهت سموها بأصدق التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، ولـ«أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، كما تقدمت سموها بالتهنئة والتبريكات لشعب الإمارات.

إنجازات

وقالت سموها: تحل علينا هذه المناسبة الوطنية هذا العام، ونحن نتقدم إلى مرحلة جديدة من الإنجازات، برؤية استشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رؤية استشرافية لمواصلة مسيرة النمو والازدهار، التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة، وتعزز مكانتها بين الدول المتقدمة، عبر نهج مستدام لاقتصاد متنوع، ومجتمع يسهم جميع أفراده بمسيرة التنمية والإنجازات، وعلاقات دولية تقوم على التسامح والاحترام، ومد يد العون لخدمة الإنسان أينما كان. رؤية استشرافية لمستقبل أكثر استقراراً ونمواً وازدهاراً، وسعادة للبشرية ولشعب الإمارات.

مكتسبات

وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: إن الاحتفال بعيد الاتحاد، يدعونا جميعاً، مواطنين ومقيمين، لبذل مزيد من الجهد والعطاء، للحفاظ على هذه المكتسبات، وتعزيزها بقمم جديدة من النجاحات والريادة، التي توفر لأجيال المستقبل حياة أفضل وأكثر ازدهاراً، خاصة أننا ننطلق إلى مسيرة تنموية جديدة، رسمت ملامحها «وثيقة مبادئ الخمسين»، التي تحدد المسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية القادمة، في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية الداخلية، وتشكل مبادئها الـ 10 مرجعاً لجميع المؤسسات، لتعزيز أركان الاتحاد.

تمكين

وقالت سموها: إن المرأة الإماراتية، كانت مكوناً رئيساً ضمن مسيرة الإنجازات خلال الخمسين عاماً الماضية، ويشكل دعمها وتعزيز دورها في كافة المجالات، محوراً هاماً في خطة الـ 50 المقبلة، ضمن الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، بالاستثمار في الموارد البشرية.

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