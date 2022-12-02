«غوغل» يحتفي بعيد الاتحاد الـ51

المصدر: البيان

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احتفى محرك البحث «غوغل»، اليوم، بعيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام.

وتشكّل هذه المناسبة التاريخية مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن ومقيم على أرض الإمارات، إذ تبعث ذكريات تم فيها جمع شمل الوطن المعطاء، حيث شكل حالة اتحاد وتوحد متفردة في التاريخ.

ولقد قاد تلك المرحلة الفاصلة القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومن ثم قاد مرحلة التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حتى الوصول إلى عيد الاتحاد الـ51 في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتكون الامارات على موعد مع تراكم الإنجازات لتعزز مرحلة التمكين.

وكانت لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد الـ51 للدولة قد كشفت عن تفاصيل الاحتفال الرسمي الضخم بعيد الاتحاد في يوم الثاني من ديسمبر، وما يعقبه من عروض تمتد من الثالث حتى الحادي عشر من ديسمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأوضحت أن الفكرة العامة لعرض عيد الاتحاد المقبل مستوحاة من التراث الثقافي العريق لدولة الإمارات وطموحاتها للمستقبل.

وأشارت إلى أن العرض يقدم لمحة عن مستقبل مشرق واعد يجمع كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له، مؤكدةً أن حفل هذا العام يكتسب أهمية خاصة كونه الأضخم من بعد جائحة كورونا.

وسوف يتمكن الجمهور في جميع أنحاء دولة الإمارات من متابعة العرض الرسمي مباشرة ابتداءً من الساعة 5:30 مساءً عبر الموقع الرسمي لعيد الاتحاد وجميع القنوات التلفزيونية المحلية والحضور الجماهيري مفتوح في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ابتداءً من 3 ديسمبر وحتى 11 ديسمبر.

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