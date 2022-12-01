المصدر: أبوظبي - وام

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بحضور معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وقعت مجموعة لولو مذكرة تفاهم مع «إيليت أجرو القابضة» لشراء وترويج المنتجات الزراعية المحلية، إضافة إلى تدشين «خير الإمارات» للترويج للمنتجات الزراعية المحلية.

تم توقيع الاتفاقية بحضور يوسف على موسليام النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والعضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، حيث وقعها كل من الدكتور عبدالمنعم المرزوقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لإيليت أجرو القابضة، وسيف الدين روبيلا المدير التنفيذي لمجموعة لولو العالمية.

وقال الدكتور عبدالمنعم المرزوقي: «تعزز مذكرة التفاهم، التي جرى توقيعها منتجاتنا من الفواكه والخضراوات الصحية والمزروعة محلياً. ونتطلع إلى ترسيخ علاقتنا مع المجموعة، من خلال هذه الخطوة، وذلك في إطار حرصنا على زيادة إنتاجنا من المنتجات المحلية، التي ترتقي إلى معايير الجودة العالية وتحظى بثقة المستهلكين».

وأضاف المرزوقي: «تؤكد مذكرة التفاهم الالتزام بتعزيز القدرات الإنتاجية لمزارع المواطنين المحلية، فضلاً عن رفع مستويات الأمن الغذائي والقدرة التنافسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نحرص على دعم رؤية الإمارات 2031، والتي تم الإعلان عنها بهدف زيادة الاستثمار في قطاع الأغذية بنسبة 100% بحلول عام 2030».

وقال يوسف علي موسليام: «نحن فخورون وسعداء بالتعاون مع إيليت أجرو لشراء المنتجات المحلية وترويجيها في متاجرنا، وباعتبارنا أحد أصحاب المصلحة الرئيسين في الأمن الغذائي في الدولة، لطالما كنا داعمين لقطاع الزراعة الإماراتية، ونحن على ثقة أن مذكرة التفاهم ستزيد من شعبية المنتجات الزراعية المزروعة محلياً».

وأضاف: «بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات، شعرنا أنه من المناسب تكريم المزارعين الإماراتيين والمصنعين المحليين، وتقدير مساهمتهم لإماراتنا الحبيبة».

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