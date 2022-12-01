وصول 4 من كبار المواطنين إلى أبوظبي قادمين من العين سيراً على الأقدام

المصدر: أبوظبي – جميلة إسماعيل

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وصل ظهر اليوم 4 مواطنين من فئة كبار المواطنين، وهم: مفرح علي الأحبابي، وحسين سعيد الأحبابي، وعوض سعد الأحبابي، ومحمد فهد الأحبابي إلى مدينة الوثبة في العاصمة أبوظبي، وذلك في مسيرة مشي وصلت لـ 110 كيلو مترات، على الأقدام انطلقت من منطقة العين واستغرقت 4 أيام، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 51.

وقال خالد مسفر الأحبابي، المنسق الإعلامي: «إن عزم كبار المواطنين السير باتجاه أبوظبي ما هو إلا تجسيد للولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة». مؤكداً على أن الثاني من ديسمبر يعكس محبة الشعب الإماراتي والمقيمين على أرض الإمارات للقيادة الرشيدة.

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