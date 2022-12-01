أم القيوين تحتفل بعيد الاتحاد 51 وسط أهازيج وأناشيد وطنية جاذبة

المصدر: أم القيوين- عصام الدين عوض

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في جو عائلي مفعم بروح الإيحاء والمحبة انطلقت مساء اليوم احتفالات أم القيوين بعيد الاتحاد 51 بمسيرة السيارات والتي انتهت بحديقة الخور التي زينت لتلك المناسبة بأبهى حلة، فكانت في استقبالهم الرقصات الشعبية والأهازيج والأناشيد الوطنية والألعاب النارية التي أضاءت شاطئ أم القيوين وجذبت انظار الحضور .

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و تحولت حديقة الخور إلى ساحة للاحتفالات، حيث تلألأت مياه الخور بكثير من أعلام الدولة وصور أصحاب السمو حكام الإمارات والتي أضفت ألقاً على الاحتفالية وزادت من جماليتها، وتجسدت في الاحتفالية القرية التراثية ؛ وسط حضور كثيف من الزوار .

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