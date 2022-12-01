انخفاض طفيف في درجات الحرارة غداً

المصدر: ​وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشرقية، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، يصبح رطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

ولفت المركز، في نشرته اليومية، إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر غرباً ليلاً، وشمالية شرقية – شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ونوه بأن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج قد يضطرب غرباً ليلاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:00، والثاني عند الساعة 19:41، والجزر الأول عند الساعة 14:20، والثاني عند الساعة 02:29.

وذكر أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:50، والثاني عند الساعة 05:31، والجزر الأول عند الساعة 11:40، والثاني عند الساعة 23:05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 22 85 40

دبي 29 23 80 40

الشارقة 29 20 80 40

عجمان 30 24 85 35

أم القيوين 29 19 80 40

رأس الخيمة 29 21 85 35

الفجيرة 30 23 75 30

العـين 30 20 85 30

ليوا 29 19 90 35

الرويس 28 21 85 40

السلع 29 20 90 35

دلـمـا 28 23 85 35

طنب الكبرى 29 22 80 40

طنب الصغرى 29 22 80 40

أبو موسى 29 22 80 40.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز