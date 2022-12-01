طيارة بريطانية ترسم الرقم 51 في سماء رأس الخيمة احتفالاً بعيد الاتحاد

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قامت الطيارة البريطانية المعروفة أمل لاريد، برسم الرقم 51 في سماء إمارة رأس الخيمة، اليوم، وذلك تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بالذكرى الـ51 لتأسيس الاتحاد.

وشكل الرقم لوحة جوية بديعة في سماء الإمارة، وظهرت بوضوح للمتابعين أعلى منطقة الجزيرة الحمراء خصوصاً، وبالقرب من جزيرة المرجان، حيث ظهر الرقمان متوازيان، يصل بينهما عند قاعدة كل منهما خط أفقي.

وسبق لذات الطيارة رسم وجه الملكة اليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا السابقة، جواً، في سماء مدن بريطانية، عبر بروفايل طوله 106 كيلو مترات وعرضه 63 كيلو متر، عبر رحلة استغرقت ساعتين طيران وذلك في 7 أكتوبر الماضي، ضمن حدث خيري، حظي بمتابعة واسعة من وسائل الإعلام الأجنبية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز