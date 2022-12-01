تفتتحه «الطاقة والبنية التحتية» بطول 13 كيلومتراً بالتزامن مع الاحتفال بعيد الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

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تفتتح وزارة الطاقة والبنية التحتية اليوم الثاني من ديسمبر وبمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشروع الطريق الرابط بين شارع الإمارات بشارع الشيخ محمد بن زايد.

والذي سيشكل محوراً عمودياً على الطرق الاتحادية، ويأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير البنى التحتية في مختلف إمارات الدولة، لا سيما قطاع الطرق بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، ومختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والنقل البري وغيرها.

وأوضح المهندس يوسف عبدالله الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية، أن الطريق الذي يصل طوله إلى 13 كيلومتراً، وتقاطع نفقي على شارع الإمارات، يُعدّ محوراً استراتيجياً ضمن المخطط الهيكلي لشبكة الطرق التي تنفذها الوزارة، ويسهم في انسيابية الحركة المرورية، لكونه يستوعب أكثر من 6000 مركبة بالساعة.

فيما سيقلل من زمن رحلة العبور والانتقال من شارع الاتحاد إلى شارع الإمارات بنسبة أكثر من 60% للحركة المرورية العابرة وسيسهم بتقليل الحركة المرورية والازدحامات المرورية العابرة على شارع الزبير للمتجهين من وإلى شارع الإمارات وذلك من مدينة عجمان ومنطقة الحمرية بالشارقة.

وأشار إلى أن قطاع الطرق الاتحادية يحتل موقع الصدارة ضمن اهتمامات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، الأمر الذي عزز مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.

اهتمام

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً خاصاً بمشاريع تطوير البنية التحتية بمختلف إمارات الدولة، من أجل الارتقاء بجودة الطرق والنقل البري وتعزيز التنافسية العالمية، ولدورها في العبور بقوة للخمسين عاماً المقبلة.

وأن الدولة سعت منذ قيام الاتحاد عام 1971 إلى ربط مختلف إمارات الدولة بشبكة طرق حديثة مستدامة ومتقدمة لتسهيل حركة التنقل، وتدعم القطاعات الاقتصادية والسياحية والترابط الاجتماعي، وتحقق السعادة وجودة الحياة التي تنشدها حكومة الإمارات.

وبمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات رفع المهندس يوسف عبدالله الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، سائلاً الله عز وجل أن يعيده والإمارات قيادة وحكومة وشعباً تنعم بالخير والتقدم والازدهار.

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