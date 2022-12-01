«بريد الإمارات» تصدر طوابع تذكارية بمناسبة عيد الاتحاد الـ51

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «مجموعة بريد الإمارات» عن إصدار طوابع تذكارية احتفاءً بعيد الاتحاد الحادي والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتخليداً لذكرى قيام الاتحاد وانطلاق مسيرة من التميز والتفوق رفعت راية دولة الإمارات في جميع المحافل الدولية. تشمل الطوابع التذكارية 5 إصدارات مختلفة بتصاميم ترمز إلى تراث الإمارات والمسيرة الريادية التي تعكس عراقة الماضي، وتحتفي بإنجازات الحاضر وتبشِّر بعلائم المستقبل الزاهر.

وحرصت «مجموعة بريد الإمارات» من خلال هذه المجموعة البريدية التذكارية على إبراز تاريخ دولتنا الزاخر بالمكتسبات العظيمة، وتعزيز مشاعر الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية الإماراتية. كما تُخلِّد الطوابع التذكارية المسيرة التنموية الرائدة التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون «طيب الله ثراهم».

وشهدت إنجازاتٍ استثنائية تحققت بسواعد أبناء الإمارات بالحقبة الجديدة في ظل الرؤية الاستشرافية الرائدة والتوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي مهدت طريق التقدم والازدهار، وعززت حضور دولة الإمارات في مصاف أفضل دول العالم في شتى المجالات.

تتوفر الطوابع التذكارية الجديدة ابتداءً من 2 ديسمبر 2022 عبر متجر بريد الإمارات الإلكتروني www.emiratespostshop.ae أو من خلال مراكز سعادة المتعاملين لـ «بريد الإمارات» في الدولة.

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