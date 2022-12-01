منع إقامة المخيمات والسواتر عند شواطئ الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أصدرت بلدية الفجيرة قراراً بمنع إقامة المخيمات بمختلف أنواعها بما فيها الخيم والكرفانات والسواتر عند الشاطئ منعاً باتاً.

تأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم عملية التنزه بإعطاء الفرصة للجميع بالاستماع بالطبيعة البحرية والشاطئية للمكان، حيث طالبت البلدية الجميع بالالتزام بالقانون الصادر أعلاه.

وعليه ستحرص بلدية الفجيرة بتكثيف حملاتها الميدانية على الواجهات البحرية للتحقق من التزام كل أفراد المجتمع بهذا القرار، حيث ستتم إزالة المخيمات والكرفانات على الفور في حال عدم التزام أصحابها، وإصدار مخالفة بحقهم.

وأشار المهندس محمد سيف الافخم، مدير عام بلدية الفجيرة، لـ«البيان»، إلى أن القرار يهدف إلى وضع عدة ضوابط وإجراءات بتنظيم عملية الرحلات والجلوس عند الواجهات البحرية باعتبارها متنفس طبيعي للجميع.

وكشف الأفخم عن تخصيص البلدية مناطق أكثر ملاءمة لهذه المخيمات تحكمها ضوابط وشروط، تهدف إلى تحقيق راحة وسلامة المجتمع، موضحاً أنه حسب القانون هناك رسوم وتصاريح تنظم عمليات التخييم في مواقع محددة بالإمارة لتأمين أعلى درجات الامان والسلامة لكل المخيمين.

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