تعرف على طقس الإمارات خلال شهر ديسمبر

المصدر: البيان

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تشير التوقعات لشهر ديسمبر أن معدل سقوط الأمطار خلال هذا الشهر سوف تكون أقل بقليل أو حول المعدل .

معدل الأمطار على الدولة 9.6 ملم .

درجات الحرارة

تشير التوقعات لشهر ديسمبر أن معدل درجات الحرارة خلال هذا الشهر سوف تكون حول أو أعلى من المعدل بقليل ومعدل درجات الحرارة على الدولة 20.1 درجة مئوية.

الرطوبة

وتزداد الرطوبة النسبية خاصة في الليل والصباح الباكر نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الكثيف والخفيف ، ويبلغ معدل الرطوبة النسبية العظمى 85 %



درجــــات الحرارة

أعلى درجة حرارة سجلت 37°م في سويحان سنة 2016.

أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2004 والتي بلغت 0.7 تحت الصفر°م.



الضبـــــــاب

أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2014 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 20 يوم ضباب و 5 أيام ضباب خفيف.

الأمطار

يؤثر على الدولة خلال هذا الشهر منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى تكاثر السحب وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار قد تكون مصحوبة بالرعد أحيانا.

أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 208.4 ملم في سنة 2006 على ضدنا.

الغبار

أعلى سنة تكرر فيها حدوث الغبار خلال السنوات الماضية كان في مطار العين حيث سجل الغبار 3 مرات سنة 2003

الرياح

الرياح السائدة خلال هذا الشهر هي الرياح الشمالية الغربية وتتحول في ساعات الصباح إلى جنوبية شرقية، وتنشط الرياح أحياناً فى بعض أيام هذا الشهر خاصة مع السحب الركامية.

أعلى سرعة رياح 87 (كم/ س) في مكاسب سنة 2019

أعلى مجموع يومي 6102 وات س/ م2 في دبي سنة 2018

أدنى مجموع يومي 10 وات س /م2 في العين سنة 2006

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